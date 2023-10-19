В Подмосковье убили сына и тещу основателя рок-группы «Парк горького»

В Подмосковье убили сына и тещу основателя рок-группы «Парк горького"и Цветы» Стаса Намина. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, 85-летнюю женщину и 30-летнего мужчину зарезали накануне на даче семьи в деревне Крюково в Истринском районе. Бабушку убили ударом в грудь. У ее внука множественные колото-резаные раны по всему телу.

Отмечается, что следов борьбы следователи не обнаружили, все вещи в доме остались на тех же местах. Убийцу удалось поймать по горячим следам. Это один из членов семьи, он доставлен на допрос.