Казахстан ограничил экспорт более ста видов товаров в Россию из-за санкций

Казахстан ограничил экспорт более ста видов товаров в Россию из-за санкций. Об этом сообщает вице-министр торговли и интеграции страны Кайрат Торебаев.

«Мы ввели ограничение на экспорт товаров, предназначенных для военных целей. Это 106 различных видов. Их экспорт полностью ограничен», — пояснил политик.

Отмечается, что ограничения будут распространяться как на казахстанские товары, так и на те, что были изготовлены в других странах. В частности, речь идет о запчастях для беспилотников, специальной электронике, чипах и прочем.