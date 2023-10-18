Арбитражный суд взыскал с рязанской УК ущерб после падения с крыши снежной наледи на машину. Об этом сообщается в официальной группе учреждения «ВКонтакте».
Отмечается, что страховое акционерное общество «ВСК» обратилось в суд с исковым заявлением к УК «Зеленая роща» для взыскания убытков.
Установлено, что был заключен договор на страховку транспортного средства
Оценив материалы дела, суд пришел к выводу, что вред застрахованному имуществу причинен по вине организации, обеспечивающей техническое обслуживание жилого дома.
Взыскано 48 662 рублей в пользу истца. Решение не вступило в законную силу.