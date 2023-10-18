Суд взыскал с рязанской УК ущерб после падения с крыши снежной наледи на машину

Арбитражный суд взыскал с рязанской УК ущерб после падения с крыши снежной наледи на машину. Об этом сообщается в официальной группе учреждения «ВКонтакте».

Отмечается, что страховое акционерное общество «ВСК» обратилось в суд с исковым заявлением к УК «Зеленая роща» для взыскания убытков.

Установлено, что был заключен договор на страховку транспортного средства с 25.03.2021 по 24.03.2022.20 февраля 2022 года автомобиль получил механические повреждения из-за падения снежной наледи с крыши дома, расположенного на Первомайском проспекте в Рязани. Компания возместила страхователю убытки.

Оценив материалы дела, суд пришел к выводу, что вред застрахованному имуществу причинен по вине организации, обеспечивающей техническое обслуживание жилого дома.

Взыскано 48 662 рублей в пользу истца. Решение не вступило в законную силу.