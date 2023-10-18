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Рязанским предпринимателям сообщили о штрафах за несоблюдение дизайн-кода

Рязанским предпринимателям сообщили о штрафах за несоблюдение дизайн-кода. Об этом пишет telegram-канал «Бизнес 62». До 30 ноября 2023 года нужно заменить все вывески.

В администрации города отметили, что с 1 декабря начнут проводить рейды, выдавать предписания и штрафовать нарушителей.

В отношении предпринимателя будет составлен протокол по статье 6.3. Закона Рязанской области от 4 декабря 2008 г. № 182-ОЗ «Об административных правонарушениях», которой установлены штрафы:

для граждан — до пяти тысяч рублей;

для должностных лиц — до 35 тысяч рублей;

для юридических лиц — до 250 тысяч рублей.

Напомним, применение дизайн-кода является обязательным для всех коммерческих организаций и ИП, осуществляющих свою деятельность на основных туристических улицах города: Первомайский проспект, Кольцова, Краснорядская, Некрасова, Новослободская, Почтовая, Соборная, Полонского; часть улиц Павлова, Ленина, Горького, Свободы, Грибоедова, Кремлевский Вал.