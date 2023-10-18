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Путин высказался о переговорах по Украине

Путин высказался о переговорах по Украине. Его слова передает ТАСС.

Путин назвал правильным направлением разговоры о переговорах, однако, по его словам, этого недостаточно.

«На Украине задумываются о переговорном процессе, это трансформация в правильном направлении, за это похвалю, но этого недостаточно», — заявил президент.

Также глава России отметил, что если на Украине хотят переговоров, нужно отменить запрещающий переговоры декрет.

«Если на Украине хотят переговорного процесса, театральные жесты не нужны, надо отменить запрещающий переговоры декрет», — сказал Путин.