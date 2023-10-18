Преподаватель РГАТУ стал победителем полумарафона в «Есенинском пробеге»

Преподаватель РГАТУ стал победителем полумарафона в «Есенинском пробеге». Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

В начале октября в Рязанской области прошел фестиваль бега «Есенинский пробег». Старший преподаватель кафедры физической культуры и спорта РГАТУ Александр Бирюков стал победителем в полумарафоне, в котором участники должны были преодолеть дистанцию в 21,0975 километра. Вместе с ним в полумарафоне участвовали студентка 3 курса факультета ветеринарной медицины и биотехнологии, и старшие преподаватели кафедры физкультуры Наталия Гудкова и Михаил Ульянов.

Отмечается, что в сентября Наталия Гудкова заняла первое место в региональном чемпионате и Первенствах Рязанской области по легкоатлетическому кроссу среди сборных команд городов и районов, проходивших на спортивной базе «Старт» в поселке Солотча. Участие в нем приняли более 180 легкоатлетов Рязани.