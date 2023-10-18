Россиян предупредили о тридемии

В текущем респираторном сезоне в России ожидается тридемия или тройная эпидемия вирусов. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на врача-инфекциониста Елену Эсауленко.

Специалист рассказала, что речь идет о сезонных вирусах, гриппе и коронавирусе. На фоне этих прогнозов специалисты начали выстраивать особую тактику лечения.

«Симптоматика всех трех заболеваний очень похожая, поэтому поставить точный диагноз достаточно трудно. Кроме того, нужно учитывать, что возможно развитие тяжелых заболеваний, присоединение бактериальных инфекций, обострение хронических заболеваний», — отметила она.

Также специалист заявила, что COVID-19 уже не так опасен, как в самом начале пандемии, и сейчас он переносится пациентами гораздо легче. При этом коронавирус стал более заразным, и у него начали появляться новые штаммы.