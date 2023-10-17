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Умер российский ученый Николай Ющук

Умер президент Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова Николай Ющук. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу федерального Минздрава.

«Министерство здравоохранения Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 17 октября 2023 года на 83-м году ушел из жизни президент университета, почетный заведующий кафедрой инфекционных заболеваний и эпидемиологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Ющук Николай Дмитриевич», — указано в сообщении.

Ученый был автором более 800 научных работ. Под его руководством была создана и работает по настоящее время Учебно-методическая комиссия Минздрава России, объединяющая деятельность всех кафедр по инфекционным болезням медицинских вузов страны.