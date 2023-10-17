Минздрав объяснил отсутствие в рязанских аптеках льготных лекарств для астматиков

Региональный минздрав объяснил РЗН. инфо, почему в некоторых аптеках Рязани нет лекарств для астматиков.

«Временное отсутствие в аптеках льготных лекарственных препаратов „Беклометазон“ и „Ипратропия бромид“ возникло вследствие увеличения количества льготной категории граждан, нуждающихся в данных лекарственных препаратах в 2023 году», — отметили в ведомстве.

Как рассказывает минздрав, для устранения данной ситуации правительство области выделило на закупки препаратов дополнительно 350 тысяч 606 рублей.

В ведомстве отметили, что лекарства должны были появиться в аптеках не позже 10 октября. Однако 12 октября рязанка в комментариях Telegram-канала Павла Малкова обратила внимание на отсутствие «Беклометазона» и «Ипратропия бромида» в аптеке поликлиники завода «Красное Знамя». Из-за задержек в поставках, как отмечает рязанский минздрав, к поставщикам будут применены «штрафные санкции».

Также минздрав объяснил, что если срок действия льготного рецепта не истек, то рязанцы смогут получить лекарства в аптеках, когда препарат там появится.