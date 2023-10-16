Неофициальным символом Торгового городка в Рязани сделали гуся

Неофициальным символом Торгового городка в Рязани сделали гуся. Об этом сообщили в официальном группе Торгового городка.

Отмечается, что 16 и 17 октября на Рязанской областной сельскохозяйственной, промышленной и строительной выставке проходили дни птицы: гуси, куры, утки и яйца продавались в этот день на территории площадки.

«Гусей на продажу было особенно много, именно поэтому мы решили сделать эту птицу неофициальным символом Торгового городка», — отметили в сообщении.