Комитет Госдумы одобрил поправки в законе о выборах президента

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил для первого чтения законопроект, уточняющий положение закона о выборах президента. Об этом сообщил « Интерфакс ».

В проекте предусматривается уточнение положений относительно осуществления фото- и видеосъемки на избирательных участках. Так, ее могут проводить только лица, имеющие на это право в соответствии с законом, исключая нарушение тайны голосования и контроль за волеизъявлением избирателей. Также обязательно сохранение конфиденциальности персональных данных, которые содержатся в списках избирателей и иных документах, сообщил глава думского комитета Павел Крашенинников.

Помимо этого, закрепляется правило, что при появлении судимости у зарегистрированного кандидата вводится обязанность представить в зарегистрировавшую его избирательную комиссию сведения о судимости в письменной форме.

Законопроектом устанавливаются особенности открытия и использования счетов, открываемых избирательным комиссиям, регулируются вопросы оплаты труда членам избирательных комиссий, а также закрепляется возможность софинансирования из бюджета региона, местного бюджета подготовки и проведения выборов президента.

Проектом закона также предлагается установить предельную стоимость изготовления агитационных материалов в размере 2% от прожиточного минимума на душу населения в России на единицу продукции, в то время как в действующей редакции такой предел составляет 100 рублей.

Законопроект также предусматривает, что на заседаниях избирательных комиссий (установлении итогов, определении результатов, при подсчете голосов) могут быть аккредитованы только представители СМИ, работающие в редакциях на основании трудового договора.

Законопроект уточняет полномочия доверенных лиц кандидатов, и закрепляется норма о том, что указанные полномочия прекращаются по истечении агитационного периода.

Кроме того, проект закона предусматривает, что в случае участия в совместном агитационном мероприятии представителя политической партии, являющегося иностранным агентом, его выступление должно предваряться либо сопровождаться информацией о том, что данный представитель политической партии является иностранным агентом.

Выборы президента России должны состояться в середине марта 2024 года. Окончательное решение о дате Совет Федерации примет в декабре 2023 года: не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

«С учетом таких сроков и необходимостью уточнения ряда законодательных норм, законопроект предлагает заранее внести поправки в закон о президентских выборах. Эти поправки носят юридико-технический характер, никаких радикальных изменений в избирательном законодательстве они не предусматривают. Предлагаемые изменения не являются новеллами, они повторяют уже ранее внесенные изменения в законы о гарантиях избирательных прав и участие в референдуме, и о выборах депутатов Госдумы», — сказал один из авторов инициативы Павел Крашенинников.

«Внесенный законопроект синхронизирует изменения в избирательном законодательстве, в части единого подхода к выборам всех уровней власти. Это точечная донастройка системы, которая была необходима», — отметил Крашенинников.

Его соавторами стали председатель комитета по законодательству Совета Федерации Андрей Клишас и группа депутатов и сенаторов.