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Дядя Михаила Ефремова завещал свое состояние семье погибшего по вине актера рязанца

Дядя Михаила Ефремова завещал свое состояние семье погибшего по вине актера рязанца. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, в одно из адвокатских бюро Москвы пришло письмо от имени 79-летнего концертмейстера Александра Покровского. Данные автора полностью совпадают с данными родного брата матери Михаила Ефремова. В нем предположительно дядя актера просит все деньги, которые останутся после его смерти, передать семье водителя-экспедитора Сергея Захарова, который погиб в автомобильной аварии, устроенной Ефремовым в 2020 году в центре Москвы.

Отмечается, что человек, представляющийся родственником артиста, обвиняет Михаила Ефремова в давлении. Якобы тот ранее заставил Покровского вписать себя в завещание на квартиру. В письме это жилье площадью 123 квадрата в 2 км от Кремля завещают Министерству культуры РФ или Правительству Москвы.

Автор сообщения подчеркнул, что неизвестный передал конверт с посланием и поспешил удалиться. Адвокаты намерены поставить об этом в известность семью Сергея Захарова. От их решения будет зависеть, станут ли юристы подтверждать подлинность полученных расписок или проигнорируют их.

В сообщении отметили, что 79-летний родственник Ефремова скончался еще 7 июня 2022 года. А завещание было написано якобы за два месяца до смерти — 11 апреля. При этом «всплыло» оно только сейчас.

Напомним, 8 июня 2020 года пьяный актер Михаил Ефремов за рулем врезался во встречную машину на Смоленской площади в Москве. Находившийся в ней за рулем водитель-экспедитор Сергей Захаров из Рязани погиб. Ефремов получил 7,5 лет колонии общего режима и 800 тысяч рублей штрафа в пользу потерпевшей стороны.