Бывший хор РГУ объявил о наборе голосов

В Рязани образовался новый молодежный хор. Его руководитель Константин Михайлов рассказал РЗН. Инфо, что приглашает в коллектив новые голоса.
Константин Михайлов отметил, что хор ушел из РГУ имени Есенина полным составом и на данный момент проводит репетиции в КДЦ «Октябрь» при поддержке администрации города. В коллектив объявлен набор.
На прослушивание в партии приглашаются:
- басы и тенора (мужские голоса);
- альты;
- сопрано.
Требования к участникам:
- знание нотной грамоты;
- музыкальный слух;
- посещение репетиций два раза в неделю.
В творческих планах концерты на площадках Рязани, поездки, гастроли, участие в конкурсах и фестивалях, записи песен, выступления с симфоническим оркестром и лучшими солистами и коллективами города.
Репетиции проводятся два раза в неделю: понедельник и четверг
Для записи на прослушивание пишите руководителю Константину Михайлову в личные сообщения «
В сообщении укажите возраст, музыкальный опыт, номер телефона.
Ранее коллектив функционировал в РГУ имени Есенина. За 17 лет существования коллектив неоднократно становился призером и лауреатом международных и всероссийских конкурсов, выступал в прямом эфире Первого канала, дал несколько сольных концертов, записал два музыкальных альбома. Руководитель хора Константин Михайлов — выпускник Академии хорового искусства имени В.С. Попова, лауреат международных хоровых конкурсов и обладатель гран-при международного хорового конкурса.