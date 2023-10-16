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Бывший хор РГУ объявил о наборе голосов

В Рязани образовался новый молодежный хор. Его руководитель Константин Михайлов рассказал РЗН. Инфо, что приглашает в коллектив новые голоса.

Константин Михайлов отметил, что хор ушел из РГУ имени Есенина полным составом и на данный момент проводит репетиции в КДЦ «Октябрь» при поддержке администрации города. В коллектив объявлен набор.

На прослушивание в партии приглашаются:

  • басы и тенора (мужские голоса);
  • альты;
  • сопрано.

Требования к участникам:

  • знание нотной грамоты;
  • музыкальный слух;
  • посещение репетиций два раза в неделю.

В творческих планах концерты на площадках Рязани, поездки, гастроли, участие в конкурсах и фестивалях, записи песен, выступления с симфоническим оркестром и лучшими солистами и коллективами города.

Репетиции проводятся два раза в неделю: понедельник и четверг 19:00—21:00 в КДЦ «Октябрь» по адресу: ул. Новоселов, 13.

Для записи на прослушивание пишите руководителю Константину Михайлову в личные сообщения «ВКонтакте» или в WhatsApp по номеру +7 (920) 950-57-34.

В сообщении укажите возраст, музыкальный опыт, номер телефона.

Ранее коллектив функционировал в РГУ имени Есенина. За 17 лет существования коллектив неоднократно становился призером и лауреатом международных и всероссийских конкурсов, выступал в прямом эфире Первого канала, дал несколько сольных концертов, записал два музыкальных альбома. Руководитель хора Константин Михайлов — выпускник Академии хорового искусства имени В.С. Попова, лауреат международных хоровых конкурсов и обладатель гран-при международного хорового конкурса.