Бывший хор РГУ объявил о наборе голосов

В Рязани образовался новый молодежный хор. Его руководитель Константин Михайлов рассказал РЗН. Инфо, что приглашает в коллектив новые голоса.

Константин Михайлов отметил, что хор ушел из РГУ имени Есенина полным составом и на данный момент проводит репетиции в КДЦ «Октябрь» при поддержке администрации города. В коллектив объявлен набор.

На прослушивание в партии приглашаются:

басы и тенора (мужские голоса);

альты;

сопрано.

Требования к участникам:

знание нотной грамоты;

музыкальный слух;

посещение репетиций два раза в неделю.

В творческих планах концерты на площадках Рязани, поездки, гастроли, участие в конкурсах и фестивалях, записи песен, выступления с симфоническим оркестром и лучшими солистами и коллективами города.

Репетиции проводятся два раза в неделю: понедельник и четверг 19:00—21:00 в КДЦ «Октябрь» по адресу: ул. Новоселов, 13.

Для записи на прослушивание пишите руководителю Константину Михайлову в личные сообщения « ВКонтакте » или в WhatsApp по номеру +7 (920) 950-57-34 .

В сообщении укажите возраст, музыкальный опыт, номер телефона.

Ранее коллектив функционировал в РГУ имени Есенина. За 17 лет существования коллектив неоднократно становился призером и лауреатом международных и всероссийских конкурсов, выступал в прямом эфире Первого канала, дал несколько сольных концертов, записал два музыкальных альбома. Руководитель хора Константин Михайлов — выпускник Академии хорового искусства имени В.С. Попова, лауреат международных хоровых конкурсов и обладатель гран-при международного хорового конкурса.