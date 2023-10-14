В Рязани пропал 27-летний мужчина с металлической тростью

В Рязани пропал Николай Александрович Мамонов 1996 года рождения. С 8 октября данных о его местонахождении нет. Об этом сообщают волонтеры ПСО «ЛизаАлерт».

В Рязани пропал Николай Александрович Мамонов 1996 года рождения. С 8 октября данных о его местонахождении нет. Об поисках сообщают волонтеры ПСО «ЛизаАлерт».

Приметы пропавшего: рост 174 см, худощавого телосложения, черные волосы, карие глаза.

Одежда: серое пальто, белая рубашка, синие брюки, черные туфли, черная шапка. С собой металлическая трость.

Информацию о пропавшем просят сообщать по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.