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После атаки ХАМАС погибли 16 россиян
При эскалации палестино-израильского конфликта погибли уже 16 россиян со вторым гражданством, восемь пропали без вести. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве России в Израиле.

При эскалации палестино-израильского конфликта погибли уже 16 россиян со вторым гражданством, восемь пропали без вести. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве России в Израиле.

«С прискорбием сообщаем, что, согласно данным израильской стороны, по состоянию на 13:00 14 октября число погибших граждан Российской Федерации, имевших также гражданство Израиля, возросло до 16 человек», — заявили в дипмиссии.

По данным дипломатов, восемь россиян числятся пропавшими без вести. Также как минимум один человек числится в списке заложников ХАМАС в секторе Газа.

Консульский отдел посольства и представители МВД России в Израиле проверяют информацию.

Напомним, ранее посол Палестины заявил о готовности содействовать эвакуации россиян из сектора Газа.