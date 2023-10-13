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В США рассказали о планах по конфликту на Украине

Запад может вынудить Украину начать переговоры с Россией. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на американское издание Military Watch Magazine.

Журналисты пишут, что из-за помощи Израилю Запад будет вынужден сократить помощь Украине, вернув тем самым Киев за стол переговоров.

Кроме того, автор статьи в американском издании полагает, что положение украинских войск заставляет усомниться в их способности добиться военных целей.

Ранее сообщалось, что контрнаступление ВСУ завершено.