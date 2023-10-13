В Красноярске двухлетняя девочка умерла в семье сыроедов

В Красноярске двухлетняя девочка умерла в семье сыроедов, которые практиковали на ней свои нестандартные диеты. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на региональных следственный комитет.

Отмечается, что 35-летнего мужчину и его 36-летнюю супругу обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и заведомом оставлении без помощи.

Как полагают следователи, родители плохо кормили двухлетнюю девочку, исключив из ее рациона питания мясо, рыбу, яйца, молоко и ряд других необходимых продуктов. Из-за этого у ребенка развились хроническое расстройство питания и анемия.

Помимо этого, семья с рождения дочери отказалась от помощи врачей и прибегала только к услугам специалистов нетрадиционной медицины.

Заведено уголовное дело.