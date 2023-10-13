Экс-разведчик ВС США Риттер заявил о крахе выбранной Зеленским тактики НАТО на Украине

Экс-разведчик ВС США Риттер заявил о крахе выбранной Зеленским тактики НАТО на Украине. Об этом пишет RT.

«Зеленский приказал своей армии, чтобы они не только удвоили свои атаки, но и делали это таким образом, как их этому учили в НАТО. Они снова возвращаются на фронт, и их просто убивают», — заявил он.

Американский офицер добавил, что ВСУ понесли огромные потери, но так и не добились успехов в рамках контрнаступления.