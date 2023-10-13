Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 13
13°
Сбт, 14
14°
Вск, 15
15°
ЦБ USD 97.31 0.32 14/10
ЦБ EUR 102.55 -0.48 14/10
Нал. USD 96.66 / 98.3 13/10 13:20
Нал. EUR 102.05 / 102.98 13/10 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Песочное лобби. Как коломенские бизнесмены наплевали на решение рязанс...
Скандал вокруг добычи песка на землях рядом с рязанским...
8 часов назад
816
Недетское оружие. Подростки свободно покупают острые ножи и приносят и...
На сегодняшний день среди детей и подростков активно ра...
4 октября 13:17
7 692
Насколько вырастут налоговые вычеты с НДФЛ на образование и медицину
С 1 января 2024 года в России увеличатся налоговые выче...
4 октября 12:24
5 937
Hoff открыл первый гипермаркет в Рязани
Мультиформатный ритейлер по обустройству дома Hoff откр...
29 сентября 17:29
9 934
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Экс-разведчик ВС США Риттер заявил о крахе выбранной Зеленским тактики НАТО на Украине

Экс-разведчик ВС США Риттер заявил о крахе выбранной Зеленским тактики НАТО на Украине. Об этом пишет RT.

«Зеленский приказал своей армии, чтобы они не только удвоили свои атаки, но и делали это таким образом, как их этому учили в НАТО. Они снова возвращаются на фронт, и их просто убивают», — заявил он.

Американский офицер добавил, что ВСУ понесли огромные потери, но так и не добились успехов в рамках контрнаступления.