Тырновский молочный завод заплатит 300 тысяч рублей за нарушение технических регламентов

Арбитражный суд Рязанской области привлек Тырновский молочный завод к административной ответственности за невыполнение предписания об устранении нарушений технических регламентов. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Рязанской и Тамбовской областям провело внеплановую проверку на заводе, в которой выявили все то же нарушение технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции». Отметим, что ранее заводу выдавали предписания, по которому руководство должно было исправить нарушения.

В результате Тырновский молочный завод привлекли к административному наказанию по части 15 статьи 19.5 КоАП. Он должен будет заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.