В Госдуме предложили запретить использовать животных в цирках

Депутат Алексей Нечаев и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков внесли законопроект о введении запрета на использование животных в цирках. Об этом пишет ТАСС.

Соответствующие поправки предлагается внести в ст. 15 закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которая устанавливает требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию.

В пояснительной записке указано, что документ подготовлен для защиты жизни и благополучия животных. Авторы ссылаются на данные о жестоком обращении при их подготовке к цирковым представлениям.

Также указано, что уже более 40 государств, включая страны Азии и Европы, ввели полный или частичный запрет на использование животных в цирках.