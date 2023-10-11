РИА Новости: туристический бренд России начнут активно продвигать за рубежом

Программа популяризации туристического бренда России за рубежом будет запущена в следующем году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замминистра экономического развития Дмитрия Вахрукова.

«Работаем активно над стратегией развития въездного туризма. Мы определили 17 приоритетных стран, и в этом году разработаем, а в следующем запустим стратегию продвижения российского туристического бренда за рубежом», — сказал он.

Ожидается, что к 2030 году въездной туристический поток в Россию увеличится до 15-16 миллионов человек.