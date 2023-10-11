Пушков назвал обстоятельства, при которых Украина останется без поддержки Запада

Член Совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что США может нанести большой ущерб поддержке Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению Пушкова, ущерб будет нанесен в случае, если Вашингтон развяжет войну с Ираном, чего требуют американские политики.

«Если США пойдут по этому пути, то кризис на Ближнем Востоке точно нанесет мощный удар по поддержке Украины — фокус внимания окончательно сместится на Ближний и Средний Восток», — дал прогноз сенатор.

Пушков отметил, что такое развитие событий маловероятно, но исключать его нельзя.