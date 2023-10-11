Прокурор Рязанской области Дмитрий Коданёв встретился с журналистами

Прокурор Рязанской области Дмитрий Коданёв встретился с местными СМИ. В среду, 11 октября, в ведомстве прошло знакомство журналистов с руководителем надзорного органа, а также с новым старшим помощником прокурора по взаимодействию со СМИ Евгенией Гришаевой.

Коданёв рассказал, что каждое утро он начинает с просмотра новостей, поэтому «любая информация в СМИ не остается без внимания».

«Сейчас цель максимально приблизится к насущным проблемам рязанцев, максимально оперативно реагировать на нарушение их прав. Прежде всего это социальная и жилищная сферы, права пенсионеров, инвалидов, ветеранкой войн, участников СВО их семей — это наши приоритеты», — заявил главный прокурор региона.

Он обсудил с журналистами проблемы ЖКХ, капитального ремонта, медицины, а также затронул темы турлатовской свалки, системы оповещения в Рязани, дефицита лекарств и начавшийся отопительный сезон.

Кроме того, Дмитрий Коданёв поделился впечатлением о Рязани, заявив, что «ему нравится в городе».

Ранее РЗН. инфо публиковало первое интервью нового руководителя прокуратуры Рязанской области.