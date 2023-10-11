Песков: страна ждет уехавших граждан, которые не высказывались против России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление вице-спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что для российских релокантов, поддерживающих киевский режим, при возвращении в страну «обеспечен Магадан». Слова Пескова приводит ТАСС .

Представитель Кремля заявил, что Россия всегда ждет граждан, которые не высказывали негатива по отношению к России.

«Спикер Госдумы говорил о тех, кто занял ярко выраженную антироссийскую позицию, встал на сторону киевского режима. Да, действительно, с этими людьми нам не по пути. Но мы говорим о подавляющем большинстве людей, которые свободно выбирают, где им в настоящее время жить. И, конечно, эти люди всегда, несмотря ни на что, имеют свою родину. Эта родина — Россия, и она всегда их ждет», — сказал Песков.