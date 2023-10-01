В ДНР из-за обстрела ВСУ пострадала 65-летняя женщина

Мирная жительница пострадала при обстреле со стороны ВСУ населенного пункта Верхнеторецкое в ДНР.

Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ населенного пункта Верхнеторецкое в ДНР. Об этом сообщили в Telegram-канале СЦКК.

«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 1 октября по состоянию на 12.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Верхнеторецкое по улице Нижнеколхозная, дом № 39 ранена женщина 1958 года рождения», — говорится в сообщении представительства.