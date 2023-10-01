Польша получит истребители для «защиты от России»

Польша получит от Великобритании истребители для «защиты от России». Как пишет URA.RU, речь идет о многоцелевых самолетах Typhoon.

Заявление сделал министр обороны Британии Грант Шэппс на пресс-конференции, трансляцию которой проводил ВВС. Министр также анонсировал строительство «ударных подводных лодок» за четыре миллиарда фунтов стерлингов.

«Наша главная национальная гарантия — это, конечно, наши средства ядерного сдерживания на море», — заявил Шэппс.