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Польша получит истребители для «защиты от России»

Польша получит от Великобритании истребители для «защиты от России». Как пишет URA.RU, речь идет о многоцелевых самолетах Typhoon.

Заявление сделал министр обороны Британии Грант Шэппс на пресс-конференции, трансляцию которой проводил ВВС. Министр также анонсировал строительство «ударных подводных лодок» за четыре миллиарда фунтов стерлингов.

«Наша главная национальная гарантия — это, конечно, наши средства ядерного сдерживания на море», — заявил Шэппс.