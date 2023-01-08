В Рязанской области продлили оранжевый уровень опасности

Оранжевый уровень опасности объявили ранее в связи с аномально-холодной погодой.

В Рязанской области продлили оранжевый уровень опасности. Об этом сообщил сайт Гидрометцентра России.

Оранжевый уровень опасности объявили ранее в связи с аномально-холодной погодой. Отмечается, что среднесуточная температура воздуха будет достигать на 9-17 градусов ниже климатической нормы.

Кроме того, в регионе ожидается сильная гололедица. Оранжевый уровень опасности установлен до 21:00 9 января.