В Рязанской области объявили оранжевый уровень опасности

Оранжевый уровень опасности объявили в связи с аномально-холодной погодой.

В пятницу, 6 января, в Рязанской области объявили оранжевый уровень опасности. Об этом сообщил сайт Гидрометцентра России.

Оранжевый уровень опасности объявили в связи с аномально-холодной погодой. Отмечается, что среднесуточная температура воздуха будет достигать на 9-17 градусов ниже климатической нормы.

Кроме того, в регионе ожидается сильная гололедица.

Оранжевый уровень опасности установлен до 23 часов 7 января.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, сколько продлится аномальный холод.