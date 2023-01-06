В Рязанской области объявили оранжевый уровень опасности
Оранжевый уровень опасности объявили в связи с аномально-холодной погодой.
В пятницу, 6 января, в Рязанской области объявили оранжевый уровень опасности. Об этом сообщил сайт Гидрометцентра России.
Оранжевый уровень опасности объявили в связи с аномально-холодной погодой. Отмечается, что среднесуточная температура воздуха будет достигать на 9-17 градусов ниже климатической нормы.
Кроме того, в регионе ожидается сильная гололедица.
Оранжевый уровень опасности установлен до 23 часов 7 января.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, сколько продлится аномальный холод.