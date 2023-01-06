Режиссера Никиту Михалкова перевели в реанимацию

У него диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию.

Режиссера Никиту Михалкова перевели в реанимацию. Об этом в пятницу, 6 января, сообщил Telegram-канал Mash.

Врачи диагностировали у него двустороннюю полисегментарную пневмонию и выявили интоксикационный синдром. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии, однако остается в сознании. Тесты на ковид и грипп показали отрицательные результаты.

Telegram-канал пишет, что Михалков заболел за два дня до госпитализации. У него были одышка, кашель, высокая температура и тошнота.