Никиту Михалкова госпитализировали с ковидной пневмонией

Режиссера Никиту Михалкова госпитализировали с ковидной пневмонией. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, 77-летнего режиссера изначально госпитализировали в больницу № 67, затем перевезли в другое медучреждение с помощью реанимационной бригады. Отмечается, что у Никиты Михалкова диагностировали ковидную пневмонию, его состояние оценивают как тяжелое.

Позже в пресс-службе режиссера сообщили, что его госпитализировали с гриппом.