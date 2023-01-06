Музейный центр рязанского кремля планируют сдать в декабре
В центре расположатся стационарная экспозиция площадью свыше 10 000 квадратных метров, современное фондохранилище, выставочные залы, детский центр, музей-театр и научную библиотеку с читальным залом.
Музейный центр, куда переедет экспозиция Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, планируют сдать в декабре. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Павел Малков.
Глава региона заявил, что «работа идет полным ходом».
В центре расположатся стационарная экспозиция площадью свыше 10 000 квадратных метров, современное фондохранилище, выставочные залы, детский центр, музей-театр и научную библиотеку с читальным залом.
«Сдача объекта запланирована на декабрь», — отметил Малков.
Напомним, строительство музея было заморожено из-за многомиллионых долгов.