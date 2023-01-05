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В Рязани отключили горячую воду на семи улицах

В четверг, 5 января, в Рязани отключили горячую воду на семи улицах. Об этом сообщил сайт мэрии.

До 16:00 воды не будет по адресам:

  • улица Советской Армии, дома с №№ 3 по 17;
  • улица Касимовское шоссе, дома с №№ 38 по 44;
  • улица Большая, дома с №№ 90 по 106;
  • 2-й Бульварный проезд, дома с №№ 4 по 8;
  • улица Тимакова, дома с №№ 2 по 16;
  • улица Зеленая, дома с №№ 17 по 23;
  • улица Новоселов, дома 21, 21А.

Также временно отключат детские сады №№ 125, 117, 150, (пристройки к детским садам №№ 131, 125), школы №№ 59, 72, КДЦ «Октябрь».