В Рязани отключили горячую воду на семи улицах

В четверг, 5 января, в Рязани отключили горячую воду на семи улицах. Об этом сообщил сайт мэрии.

До 16:00 воды не будет по адресам:

улица Советской Армии, дома с №№ 3 по 17;

улица Касимовское шоссе, дома с №№ 38 по 44;

улица Большая, дома с №№ 90 по 106;

2-й Бульварный проезд, дома с №№ 4 по 8;

улица Тимакова, дома с №№ 2 по 16;

улица Зеленая, дома с №№ 17 по 23;

улица Новоселов, дома 21, 21А.

Также временно отключат детские сады №№ 125, 117, 150, (пристройки к детским садам №№ 131, 125), школы №№ 59, 72, КДЦ «Октябрь».