Стал известен диагноз, с которым госпитализировали Михалкова

Ранее появилась информация, что у кинематографиста развилась пневмония и он находится в тяжелом состоянии.

Режиссера Никиту Михалкова госпитализировали с гриппом. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на его пресс-секретаря.

Ранее появилась информация, что у кинематографиста развилась пневмония и он находится в тяжелом состоянии. Также отмечалось, что его госпитализировали в больницу № 67, но затем перевезли в другое медучреждение с помощью реанимационной бригады.