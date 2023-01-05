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Сорокина обратилась к рязанцам перед предстоящими морозами
По словам главы горадминистрации, морозы продлятся ориентировочно до 11 января.

Мэр Рязани Елена Сорокина обратилась к горожанам в связи с резким похолоданием, ожидающимся 5 января. Сообщение она опубликовала на странице «ВКонтакте».

По словам главы горадминистрации, морозы продлятся ориентировочно до 11 января.

«Конечно, бывали холода и сильнее, но надеяться на „авось“ нельзя. Наша задача — профилактика возможных последствий неблагоприятных погодных явлений», — написала Сорокина.

Она отметила, что в предстоящие дни дежурные бригады на предприятиях и ресурсоснабжающих организациях будут находиться в режиме повышенной готовности.

«На МУП „РГРЭС“ с сегодняшнего дня все аварийно-ремонтные бригады будут усилены людьми, техника подготовлена к оперативному выезду. На МУП „РМПТС“ организовано круглосуточное дежурство специалистов и техники. Ежедневно на предприятии готовы к выезду девять бригад. Дежурные бригады МП „Водоканал“ также перевели в режим повышенной готовности. В дирекции благоустройства организовали круглосуточное дежурство трех дополнительных смен — по устранению повреждений на сетях наружного освещения, по прочистке ливневок и по устранению скользкости», — написала мэр города.

По ее словам, общественный транспорт должен ходить без перебоев, несмотря на морозы. Она отметила, что для эксплуатации в условиях минусовых температур закупили тепловые пушки, антифриз, также круглосуточно работают две бригады по ремонту контактной сети, в депо дежурят автослесари.

Кроме того, на круглосуточный режим переходят пункты временного размещения, в случае необходимости они смогут принять людей. Также Сорокина отметила, что подготовлен маневренный фонд и пункты обогрева — два на Окружной дороге и один на Куйбышевском шоссе.

Мэр напомнила номера телефонов экстренных и дежурных служб:

  • Аварийно-спасательная служба ГОЧС: 112, 25-00-51;
  • Аварийно-ремонтная служба: 45-31-57;
  • Оперативно-диспетчерская служба ЖКХ: 25-48-69;
  • Диспетчерская МУП «РМПТС»: 34-05-44;
  • Диспетчерская МУП «РГРЭС»: 55-01-12;
  • Диспетчерская МП «Водоканал»: 41-06-26, 41-06-25;
  • Диспетчерский отдел Дирекции благоустройства города: 70-12-93;
  • Горгаз: 93-73-10.