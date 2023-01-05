Россия и Белоруссия проведут совместные летно-тактические учения

На полигонах в республике запланированы мероприятия боевого слаживания.

Минск и Москва продолжают наращивание группировку войск на территории Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба минобороны республики, передает РИА Новости. В сообщении отметили, что в Беларусь продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил России. На полигонах в республике запланированы мероприятия боевого слаживания. Помимо этого, планируется совместное летно-тактическое учение. От российской стороны в мероприятии примет участие воинское формирование воздушно-космических сил.