Более тысячи рязанцев обратились в травмпункт больницы имени Семашко за несколько дней

За время новогодних праздников в травмпункт больницы имени Семашко обратились более тысячи человек. Об этом в четверг, 5 января, сообщили в региональном минздраве.

В ведомстве отметили, что из-за погодной ситуации за помощью обратилось большое количество людей.

«Специалисты экстремальной помощи смогли принять, диагностировать, назначить лечение более 1000 человек. Свыше 200 человек направлены на стационарное лечение со сложными травмами», — рассказали в минздраве.

На приеме работали круглосуточно пять врачей-травматологов и два рентгенлаборанта.

Отмечается, что ситуацию удалось стабилизировать, но травмпункт продолжает работать в усиленном режиме. Минздрав также прикрепил к сообщению фоторепортаж, на котором отсутствуют очереди.

Ранее рязанцы пожаловались на «забитый» травмпункт в БСМП.