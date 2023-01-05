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Более тысячи рязанцев обратились в травмпункт больницы имени Семашко за несколько дней

За время новогодних праздников в травмпункт больницы имени Семашко обратились более тысячи человек. Об этом в четверг, 5 января, сообщили в региональном минздраве.

В ведомстве отметили, что из-за погодной ситуации за помощью обратилось большое количество людей.

«Специалисты экстремальной помощи смогли принять, диагностировать, назначить лечение более 1000 человек. Свыше 200 человек направлены на стационарное лечение со сложными травмами», — рассказали в минздраве.

На приеме работали круглосуточно пять врачей-травматологов и два рентгенлаборанта.

Отмечается, что ситуацию удалось стабилизировать, но травмпункт продолжает работать в усиленном режиме. Минздрав также прикрепил к сообщению фоторепортаж, на котором отсутствуют очереди.

Ранее рязанцы пожаловались на «забитый» травмпункт в БСМП.