Рязанцы пожаловались на огромные очереди в травмпункте БСМП

Жители Рязани во вторник, 3 декабря, жалуются на огромные очереди в травмпункте БСМП. Фото горожане прислали в редакцию РЗН. инфо.

Жители Рязани во вторник, 3 декабря, жалуются на огромные очереди в травмпункте БСМП. Фото горожане прислали в редакцию РЗН. инфо.

«Явились на третий прием в травмпункт. В 11:30. Люди с трудом помещаются в коридоре заведения. В 12:30 посетители уже не могут зайти в здание и ожидают на улице», — говорится в сообщении.

На очереди также пожаловался другой рязанец.

Также видео из травмпункта опубликовано в группе «Подслушано в Рязани».