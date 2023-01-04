В Рязанской области 5 января ожидается снег и сильная гололедица

Прогноз на четверг опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС.

Рязанцам рассказали о погоде в четверг, 5 января. Прогноз опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС.

Ночью температура воздуха по области составит −9…−4 градуса. Днем столбики термометра покажут отметку −6…−1, а к вечеру ожидается понижение до -11 градусов. Возможен небольшой, местами умеренный снег, а также гололедица, местами сильная.

Ветер юго-западный, с переходом на северный, 7-12 метров в секунду.

Ранее рязанцев предупредили о надвигающихся морозах до -27 градусов.