Рязанцев предупредили о надвигающихся морозах до -27 градусов

Аномально холодная погода продержится в регионе с 6 по 10 января, сообщили синоптики.

В Рязанскую область придет аномально холодная погода. Об это в среду, 4 января, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

В период с 6 по 10 января в регионе температура воздуха будет на 9…17 градусов ниже климатической нормы.

Так, резкое понижение температуры ожидается вечером 5 января до −11…−16 градусов. В последующие дни температура ночью составит −27…−22 градусов, днем −22…−17 градуса.