Полиция опровергла информацию о вандалах, разгромивших мемориал ВОВ в рязанском селе

Полиция опровергла информацию о вандалах, разгромивших мемориал ВОВ в рязанском селе. Об этом в среду, 4 января, РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Известно, что мемориал повредили в результате ДТП.

В результате проверки публикации информация о каких либо вандалам не подтвердилась. Повреждения памятники получили в результате ДТП. По факту ДТП проводим проверку. Есть свидетели ДТП и фрагменты авто", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее жители села Реткино сообщили, что вандалы повредили мемориал участникам Великой Отечественной войны.