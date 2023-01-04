Минобороны: число погибших российских военных от удара ВСУ в Макеевке выросло до 89

Основной причиной гибели российских военных стало массовое использование мобильных телефонов вопреки запрету.

Число погибших российских военных от удара ВСУ в Макеевке выросло до 89. Об этом сообщило Минобороны.

По словам первого замначальника главного военно-политического управления В. С. России генерал-лейтенанта Сергея Севрюкова, основной причиной гибели стало массовое использование мобильных телефонов вопреки запрету.

«Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара… Принимаются необходимые меры по исключению подобных трагических происшествий в будущем», — сказал Севрюков.

Он также добавил, что после расследования виновных должностных лиц накажут.

Позже в Минобороны сообщили, что пусковая установка HIMARS, из которой ВСУ ударили по Макеевке, была уничтожена ответным огнем.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли пункт временной дислокации российских военных в Макеевке под Донецком в новогоднюю ночь.