Минобороны: число погибших российских военных от удара ВСУ в Макеевке выросло до 89

Число погибших российских военных от удара ВСУ в Макеевке выросло до 89. Об этом сообщило Минобороны.
По словам первого замначальника главного военно-политического
«Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара… Принимаются необходимые меры по исключению подобных трагических происшествий в будущем», — сказал Севрюков.
Он также добавил, что после расследования виновных должностных лиц накажут.
Позже в Минобороны сообщили, что пусковая установка HIMARS, из которой ВСУ ударили по Макеевке, была уничтожена ответным огнем.
Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли пункт временной дислокации российских военных в Макеевке под Донецком в новогоднюю ночь.