Минобороны: от удара ВСУ в Макеевке погибли 63 российских военных
ВСУ обстреляли пункт временной дислокации российских военных в Макеевке под Донецком. В результате удара погибли 63 российских военных, сообщило Минобороны.
ВСУ обстреляли пункт временной дислокации российских военных в Макеевке под Донецком. В результате удара погибли 63 российских военных, сообщило Минобороны.
Обстрел производился четырьмя ракетами с фугасной головной частью. При этом два снаряда удалось сбить.
Минобороны пообещало оказать всю необходимую помощь и поддержку родным и близким погибших.
По данным Mash, обстрел ракетами HIMARS по зданию ПТУ произошел в новогоднюю ночь, когда военные сели за праздничный стол. Случившееся подтвердил экс-замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.