Минобороны: от удара ВСУ в Макеевке погибли 63 российских военных

ВСУ обстреляли пункт временной дислокации российских военных в Макеевке под Донецком. В результате удара погибли 63 российских военных, сообщило Минобороны.

ВСУ обстреляли пункт временной дислокации российских военных в Макеевке под Донецком. В результате удара погибли 63 российских военных, сообщило Минобороны.

Обстрел производился четырьмя ракетами с фугасной головной частью. При этом два снаряда удалось сбить.

Минобороны пообещало оказать всю необходимую помощь и поддержку родным и близким погибших.

По данным Mash, обстрел ракетами HIMARS по зданию ПТУ произошел в новогоднюю ночь, когда военные сели за праздничный стол. Случившееся подтвердил экс-замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.