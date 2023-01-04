Госдума: предпосылок к проведению второй волны мобилизации в ближайшие полгода нет

В Госдуме заявили, что предпосылок к проведению второй волны мобилизации сейчас нет. Об этом в среду, 4 января, заявил депутат комитета по обороне Госдумы Андрей Гурулев.

Он заявил, что в ближайшие полгода в этом нет необходимости.

«Те, кого мобилизовали ранее, еще до конца не введены в сражение. Ну и наша промышленность должна выйти на те рубежи, когда она будет в состоянии обеспечить очередную волну мобилизации», — сказал депутат.