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Свидетельница по уголовному делу скопинского маньяка пряталась от полицейских за шкафом
Женщину обнаружили при полицейской проверке 23 августа.

Свидетельница по уголовному делу, с которой общался Виктор Мохов, пряталась в доме за шкафом, когда к нему пришла полиция. Об этом сообщило РИА Новости.

Информация стала известной на заседании Рязанского облсуда. Служба исполнения наказания расценила общение со свидетельницей и пользование интернетом как нарушение условий домашнего ареста.

«Согласно материалам дела… 23 августа при проверке в квартире Мохова за шкафом была обнаружена прячущаяся свидетель по уголовному делу», — заявил судья.

По словам скопинского маньяка, женщина принесла ему продукты. «Была у меня не больше 15 минут. Материалы уголовного дела мы не обсуждали… И вдруг пришли сотрудники полиции с проверкой. Она схоронилась за шкаф», — рассказал Мохов.

По вопросу пользования сетью он уточнил, что один раз ответил родственнице, что у него «все хорошо».

Напомним, Виктора Мохова обвиняют в сокрытии преступления. Ранее его оставили под домашним арестом, однако 1 сентября его отправили в СИЗО.