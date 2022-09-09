Скопинского маньяка Виктора Мохова оставили под арестом

Решение принял Рязанский облсуд. Мохов проходит по уголовному делу о сокрытии убийства.

Скопинского маньяка Виктора Мохова оставили под арестом. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рязанского облсуда.

«Постановление Скопинского районного суда по мере пресечения в отношении Мохова оставили без изменения. Апелляционную жалобу Мохова оставили без удовлетворения. До 7 октября включительно он будет находиться под стражей», — рассказали в секретариате суда.

Напомним, Виктора Мохова арестовали 1 сентября. Его подозревают в укрывательстве тяжкого преступления. По информации следствия, ночью во вторник, 2 августа, Мохов перенес труп человека, убитого его приятелем, во двор заброшенного дома. Первоначально его отправили под домашний арест. Однако спустя некоторое время скопинского маньяка отправили в СИЗО.