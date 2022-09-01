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Скопинского маньяка арестовали
Поводом для ареста стало нарушение обвиняемым запретов и ограничений, установленных судом.

Скопинского маньяка Виктора Мохова арестовали до 7 октября. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В четверг, 1 сентября, суд рассмотрел ходатайство об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.

Поводом для ареста стало нарушение обвиняемым запретов и ограничений, установленных судом. Обвиняемый пользовался планшетом и мобильным телефоном, общался в социальных сетях.

Мохова арестовали до 7 октября.

Напомним, скопинского маньяка обвиняют в укрывательстве тяжкого преступления. По версии следствия, ночью во вторник, 2 августа, Мохов перенес труп человека, убитого его знакомым, во двор заброшенного дома. Его отправили под домашний арест.