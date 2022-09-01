Скопинского маньяка арестовали

Поводом для ареста стало нарушение обвиняемым запретов и ограничений, установленных судом.

Скопинского маньяка Виктора Мохова арестовали до 7 октября. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

В четверг, 1 сентября, суд рассмотрел ходатайство об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.

Поводом для ареста стало нарушение обвиняемым запретов и ограничений, установленных судом. Обвиняемый пользовался планшетом и мобильным телефоном, общался в социальных сетях.

Мохова арестовали до 7 октября.

Напомним, скопинского маньяка обвиняют в укрывательстве тяжкого преступления. По версии следствия, ночью во вторник, 2 августа, Мохов перенес труп человека, убитого его знакомым, во двор заброшенного дома. Его отправили под домашний арест.