В полиции рассказали подробности ДТП с фурой в Пронском районе
Пострадали двое. Их госпитализировали.
В полиции рассказали подробности ДТП с фурой в Пронском районе. Информация появилась на сайте регионального управления МВД.
Авария произошла в среду, 7 сентября, примерно в 11:50, на седьмом километре трассы «Рязань — Пронск — Скопин — Новомичуринск».
По предварительной информации, 46-летний мужчина на грузовике Volvo с полуприцепом врезался в мотоцикл «Урал».
В результате 73-летний мотоциклист и его 69-летняя пассажирка получила травмы. Их госпитализировали.
Проводится проверка.