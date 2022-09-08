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В полиции рассказали подробности ДТП с фурой в Пронском районе
Пострадали двое. Их госпитализировали.

В полиции рассказали подробности ДТП с фурой в Пронском районе. Информация появилась на сайте регионального управления МВД.

Авария произошла в среду, 7 сентября, примерно в 11:50, на седьмом километре трассы «Рязань — Пронск — Скопин — Новомичуринск».

По предварительной информации, 46-летний мужчина на грузовике Volvo с полуприцепом врезался в мотоцикл «Урал».

В результате 73-летний мотоциклист и его 69-летняя пассажирка получила травмы. Их госпитализировали.

Проводится проверка.