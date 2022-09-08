Пенсионерку, пострадавшую в ДТП в Пронском районе, эвакуировали в Рязань
Авария произошла в среду, 7 сентября.
Пенсионерку, пострадавшую в ДТП в Пронском районе, перевезли в рязанскую больницу. Об этом сообщило издательство «Пресса».
Вертолет санавиации прилетел на городской стадион в четверг, 8 сентября, в 12:50. Женщина попала в ДТП накануне.
По словам главврача Новомичуринской МРБ, пенсионерку и ее мужа госпитализировали в хирургическое отделение сразу после происшествия. Состояние женщины оценивают к средней тяжести.