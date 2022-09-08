Умерла королева Великобритании Елизавета II
Ей было 96 лет.
Умерла королева Великобритании Елизавета II. Об этом сообщил The Guardian.
«Королева мирно скончалась в замке Балморал сегодня днем», — указано в заявлении Букингемского дворца.
В четверг стало известно, что врачи были «обеспокоены состоянием королевы Великобритании».
Елизавета II родилась в 1926 году. После смерти отца Георга VI в 1952 году она вступила на британский престол. В 1994 года королева посещала Россию — она стала первым британским монархом, приехавшим в страну с 1908 года.
В 2022 году отмечалось 70-летие c момента вступления королевы на престол. Елизавета II дольше всех из монархов правила Великобританией.