Новым королем Великобритании станет принц Чарльз

На престоле он возьмет имя Карл III.

Новым королем Великобритании станет принц Чарльз. Он взял официальное имя Карл III, пишет ТАСС .

Об этом сообщила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Она призвала народ сплотиться вокруг нового короля и помочь ему принести присягу.

73-летний принц Чарльз по закону станет королем после смерти Елизаветы II. Она правила страной 70 лет и умерла на 97-ом году жизни.

В первом заявлении в статусе короля Карл III назвал смерть матери моментом величайшей грусти для него и для всей семьи.