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Новым королем Великобритании станет принц Чарльз
На престоле он возьмет имя Карл III.

Новым королем Великобритании станет принц Чарльз. Он взял официальное имя Карл III, пишет ТАСС.

Об этом сообщила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Она призвала народ сплотиться вокруг нового короля и помочь ему принести присягу.

73-летний принц Чарльз по закону станет королем после смерти Елизаветы II. Она правила страной 70 лет и умерла на 97-ом году жизни.

В первом заявлении в статусе короля Карл III назвал смерть матери моментом величайшей грусти для него и для всей семьи.